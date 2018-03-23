Главу Волоколамского района отправили в отставку на фоне скандала со свалкой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, сообщает в пятницу, 23 марта, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области — Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы городского округа Лосино-Петровский», — говорится в сообщении.

Ранее 23 марта издание «Новые Известия» и телеканал RTVI со ссылкой на источники сообщали о готовящейся отставке Гаврилова. Чиновник, в свою очередь, не подтвердил эту информацию в разговоре с РБК.

Главу района сняли с должности на фоне скандала вокруг мусорного полигона «Ядрово». Жители Волоколамска неоднократно жаловались на свалку, требовали закрыть ее и устраивали акции протеста и в итоге даже побили Гаврилова. 21 марта более 50 школьников обратились к врачам с жалобами на головокружение, тошноту, рвоту и носовое кровотечение. Четверо из них были госпитализированы. По словам горожан, в тот день в воздухе стоял резкий неприятный запах. В мэрии города подтвердили, что на полигоне произошел выброс свалочного газа. Генеральная прокуратура организовала проверку.

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