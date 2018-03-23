Главу Волоколамского района уволят после скандала со свалкой

Главу Волоколамского района Евгения Гаврилова отправят в отставку на фоне скандала из-за мусорного полигона «Ядрово». Об этом сообщают «Новые Известия» со ссылкой на источник в правительстве Подмосковья. Аналогичную информацию телеканалу RTVI сообщили источники в администрации Волоколамска.

В то же время Гаврилов в разговоре с РБК отрицал, что лишился должности. «Данную информацию не подтверждаю», — сказал он. В пресс-службе губернатора Московской области не смогли оперативно прокомментировать информацию о возможной отставке Гаврилова.

Ранее 21 марта телеканал опубликовал видео драки протестующих и Гаврилова возле Центральной районной больницы Волоколамска, где собрался стихийный митинг возмущенных свалкой местных жителей. В ходе потасовки чиновника несколько раз ударили по голове, после чего охранники увели его в помещение.

Утром 21 марта несколько десятков школьников из Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту. Четверо из них были госпитализированы. Горожане утверждали, что в этот день в воздухе стоял неприятный, резкий запах. В городской администрации сообщили, что на полигоне произошел выброс свалочного газа. Генеральная прокуратура организовала проверку.

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