Сгоревший «звездный дом» в Москве сняли на видео изнутри

Следственный комитет опубликовал видео осмотра жилого дома на Никитском бульваре в Москве после пожара. Запись размещена на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС обследуют помещения и проверяют перекрытия и конструкции. В объектив также попали личные вещи жильцов.

При пожаре, который произошел в ночь на понедельник, 4 февраля, в доме №12 на Никитском бульваре, погибли восемь человек. Двое — дети.

Пламя, вероятно, вспыхнуло на пятом этаже семиэтажки. Огонь распространился на полутора тысячах квадратных метров. На 300 обрушилась кровля. Потушить пожар удалось только через четыре часа.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По некоторым данным, квартиры в здании дореволюционной постройки принадлежат таким знаменитостям, как актриса Ингеборга Дапкунайте, музыкант Юрий Башмет, оперная певица Любовь Казарновская.

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