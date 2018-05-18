Слепая пенсионерка несколько лет жила в сгоревшем доме на Рублевке

Следователи проверяют информацию о 75-летней пенсионерке, которая живет в разрушенном после пожара доме в подмосковном селе Ромашково, пишет пресс-служба областного управления Следственного комитета.

В сообщении отмечается, что помещение непригодно для проживания, в нем нет окон, дверей, отопления и света. В рамках доследственной проверки следствие изучит все обстоятельства произошедшего, в том числе работу местной администрации.

В ведомстве отметили, что об условиях жизни женщины стало известно из сюжета, показанного в четверг в эфире одного из федеральных телеканалов. Возможно, речь идет о материале телеканала РЕН ТВ, в котором рассказывается о живущей в развалинах слепой жительнице с Рублевки по имени Алла Сафроновна. По информации канала, пенсионерка уже несколько лет живет в доме, от которого после пожара остались одни кирпичные стены. Вместо пола у нее голая земля, вместо двери — кусок металлического листа. Зимой женщина спит под тремя одеялами. У нее есть сын, но она с ним не общается. Муниципальные власти утверждают, что не могут помочь погорелице, потому что у нее частный дом.

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