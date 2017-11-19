Ярославский ветеран семь лет жил один в провалившемся под землю доме

В Ярославле инициативная группа собрала деньги на новое жилье для местного ветерана Великой Отечественной войны Валентина Махалина, который живет в «землянке». Волонтеры уже начали строить ему дом, пишет портал «Ярославский регион».

О том, что пенсионер живет в плохих условиях, стало известно в мае этого года. Тогда ярославские журналисты обнаружили небольшую деревянную избушку, наполовину вросшую в землю. В постройке столетней давности не было ни газа, ни воды, ни канализации. Именно там жил Махалин, который похоронил свою жену семь лет назад и после этого проживал в доме один.

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Со временем старое здание начало уходить под землю, и в итоге просело на треть. Весной и осенью избушку затапливало, и ветерану приходилось ходить по ней в резиновых сапогах.

Местные власти предлагали пожилому мужчине переехать на новое место жительства или в дом престарелых. Он не хотел бросать свою землю и остался в аварийном помещении. В итоге сами ярославцы решили помочь ему и построить на его участке новый дом. Для этого во «ВКонтакте» была создана тематическая группа, в которой на данный момент более 2,5 тысячи участников.

Видео: Никита Фролов / ВКонтакте

Изначально волонтеры начали приводить в порядок старую избушку пенсионера: убрали мусор с участка, поставили хороший забор с калиткой, построили сарай. Потом было решено собрать средства на новый дом из СИП-панелей. На его покупку в итоге ушло 150 тысяч рублей, еще 50 тысяч потратили на ремонт во дворе и приобретение некоторых предметов быта.

«Сначала дед боялся, что есть какой-то подвох, но теперь он доверяет тем, кто ему помогает. Тем более там есть те, кто сделал в разы больше, чем мы. Ему часто приносят еду или что-то, что пригодится по хозяйству», — рассказал «Ярославскому региону» один из активистов Роман Гаврилов.

Обо всех своих тратах инициативная группа отчитывается в сообществе. Всю работу они делают бесплатно. В настоящее время они занимаются сбором денег на отделку жилища.