Ветеран умер в прогнившем доме после 12 лет борьбы за новое жилье

92-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ручкин умер в аварийном доме в подмосковной деревне Исаково в воскресенье, сообщают «Вести». Последние 12 лет мужчина тщетно добивался улучшения жилищных условий.

«За неделю до того, как попасть в больницу, он говорил: вот, я и в квартире не успел пожить, так мне и не дали», — рассказала изданию дочь ветерана Екатерина Волкова.

Борьбу с администрацией Солнечногорского района за предоставление положенной по закону квартиры он вел с 2005 года. Вместе с парализованной женой он жил в деревянном доме без удобств: туалет располагался во дворе. Чиновники не хотели признавать жилье аварийным и требовали, чтобы Ручкин заплатил за соответствующую экспертизу 30 тысяч рублей.

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«Мы сидели в очередях, независимо от того, что он участник Великой Отечественной войны, мы ездили в Солнечногорск с ним, не в одну инстанцию. Ему было тяжело, ему было трудно, он ходил с палочкой, но он ездил, он ждал — он очень ждал», — рассказала изданию родственница Ручкина Любовь Папикян.

В мае 2017 года в управлении Следственного комитета по Московской области в отношении администрации завели уголовно дело по статье 293 УК «Халатность», однако о том, был ли кто-то привлечен к ответственности, неизвестно.

Согласно федеральному закону «О ветеранах» от 12 января 1995 года, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также их родственники в случае их смерти, имеют право на получение от государства жилья. В 2016 году РИА Новости стало известно, что эту программу закроют с 2018-го: в комитете Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ не запланировали на этот и последующий год под эту статью денег, объяснив решение сокращением численности ветеранов Великой Отечественной войны, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.