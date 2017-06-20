Ветеран вернул губернатору Оренбуржья поздравление с Днем Победы

Ветеран Великой Отечественной войны из Оренбурга вернул поздравление с Днем Победы губернатору региона из-за недоделанного ремонта в квартире и халатности со стороны властей. Об этом сообщил сам глава Оренбуржья Юрий Берг в ходе ежегодного доклада, пишет «Российская газета».

«Надеюсь, главе города Оренбурга было так же стыдно, как и мне за него», — сказал Берг и поручил организовать персональное опеку чиновников над каждым фронтовиком.

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Губернатор пообещал продолжить работу по обеспечению населения материальной помощью в ремонте и обустройстве жилья «без формализма и равнодушия».

Ранее в мае ветераны, живущие в Севастополе, пожаловались местным властям на неуважительное отношение со стороны водителей общественного транспорта. Вице-губернатор города заверил журналистов, что чиновники разберутся с такими перевозчиками.