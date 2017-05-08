Власти Севастополя решили избавиться от неуважающих ветеранов перевозчиков

Вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров пообещал, что правительство разберется с перевозчиками и водителями общественного транспорта, неуважительно относящимися к пожилым людям. Так он прокомментировал жалобы по этому поводу, которые власти получают в последнее время, сообщается в понедельник, 8 мая, на сайте правительства города.

«Это недопустимо, это неприемлемо. Это посягательство на самое святое в нашем городе. Уважение к ветеранам и пенсионерам — это норма, которую никто не вправе нарушать. Мы должны жить по совести и не терять человеческое лицо», — заявил чиновник, добавив, что непорядочным перевозчикам в Севастополе места нет.

Базаров также сообщил, что с 10 мая начнет работать специальная телефонная линия, на которую можно будет сообщить о случаях неподобающего поведения водителей общественного транспорта. Он подчеркнул, что с каждым нарушителем власти будут разбираться персонально. «У нас есть для этого возможности и полномочия», — резюмировал он.

5 мая сообщалось, что в День Победы, 9 мая, в Севастополе пройдет общественная акция «Подвезу ветерана». В ее рамках местные жители, предприниматели и активисты смогут доставить ветерана к месту проведения торжеств – на площадь Нахимова, а после окончания парада — домой.