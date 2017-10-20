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Пермские власти отказались переселять слепого ветерана из разрушающегося дома

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Ветеран Великой Отечественной войны Антонин Бекурин живет в ветхом деревянном доме без удобств в поселке Щучье озеро в Октябрьском районе Пермского края. Региональные чиновники не дают ослепшему 92-летнему пенсионеру новую квартиру и мотивируют это тем, что площадь его жилплощадь слишком большая и не позволяет признать ветерана нуждающимся в жилье. Об этом Ura.ru рассказал журналист Игорь Пирожков.

19 октября на YouTube появилось видео, на котором Пирожков рассказывает об условиях жизни Бекурина. По его словам, пожилой мужчина и его жена лишись зрения и не могут себя обслуживать. В туалет слепым людям приходится ходить во двор. Ухаживает за ними их сын, по хозяйству иногда помогают местные жители и глава поселка.

«Последний раз, когда я был у него, сложилось очень тяжкое впечатление. Я до сих пор не верю и никогда не поверю, что нельзя одному из последних ветеранов сделать нормальные жилищные условия. У него должен быть туалет, потому что это унижение, когда слепой человек вынужден бегать черти куда», — рассказывает журналист в ролике. В разговоре с Ura.ru он сообщил, что в доме у Бекурина разваливаются печи и прогнили полы.

В администрации населенного пункта изданию сообщили, что у них нет благоустроенных многоквартирных жилых домов. Власти Октябрьского района не смогли предоставить оперативный комментарий порталу.

В начале октября своей квартиры не дождался ветеран Великой Отечественной Владимир Ручкин. После 12 лет борьбы за новое жилье он умер в своем прогнившем аварийном доме в подмосковной деревне Исаково.

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