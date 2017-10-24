Сломанный лифт больше года держал в заложниках семью ветеранов в Волгограде

В Волгограде супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны больше года не могла выйти из своего девятиэтажного дома из-за сломанного еще в июне 2016-го лифта. Все это время 93-летние пенсионеры писали жалобы в различные инстанции, но до последнего момента проблема никак не решалась, сообщается на сайте областного уполномоченного по правам человека.

Проблемы с лифтом в здании начались еще в 2011 году. Тогда из-за изношенности он не работал в течение девяти месяцев, после чего его запустили с нарушением требований безопасности. Через пять лет лифт признали аварийным и остановили.

Как отмечает пресс-служба волгоградского омбудсмена, лифтовое оборудование могли заменить еще в 2016 году в рамках установленной региональным законодательством процедуры, но по какой-то причине городские власти не включили дом в заявку на получение соответствующих субсидий. Теперь все пять лифтов в здании собираются заменить за счет средств «общего котла» областного фонда капитального ремонта. Работы планируют закончить до конца года.

Ранее стало известно, что власти Пермского края отказывают переселить 92-летнего слепого ветерана Антонина Бекурина из разваливающегося дома. Пожилой мужчина и его почти ослепшая жена вынуждены ходить в туалет во двор, а рубить дрова им помогает сын.

В начале октября умер ветеран Великой Отечественной Владимир Ручкин. В течение 12 лет он требовал от властей переселить его в новое жилье. Пенсионер скончался в своем прогнившем подмосковном доме без удобств.