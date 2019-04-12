Предсказано уничтожение сибирского леса через 15 лет

При нынешней системе вырубки леса запасов древесины в Сибири хватит всего на 15 лет, сообщил «Интерфаксу» директор Института леса имени Сукачева Александр Онучин.

По его словам, сейчас одна из важнейших проблем региона — грядущий дефицит лесных ресурсов. «Многие не понимают, что он грядет, и тех запасов, которые были здесь 50-70 лет назад, когда сюда пришла лесная промышленность, не будет», — сказал ученый.

Он отметил, что уже сейчас леса на заготовки не хватает. Это связано с нерациональной вырубкой, частыми лесными пожарами и распространением насекомых-вредителей. Кроме того, на месте сгоревших и вырубленных деревьев вырастают кустарники, что мешает восстановлению строевого леса в благоприятных для этого зонах.

Онучин подчеркнул, что древесину надо выращивать там, где она хорошо растет, сосредоточить на этих землях должный уход за молодняком и вести интенсивное лесное хозяйство. Сейчас же лесозаготовители бросают обработанные территории и уходят на север, где лес не так продуктивен и восстанавливается намного медленнее.

Глава института добавил, что сибирский лес вносит огромный вклад в регуляцию углерода на Земле, фактически консервируя его в почве.

В середине декабря президент Владимир Путин заявил, что страна рискует потерять большие площади леса, потому что государству не удается полностью контролировать эту «коррумпированную и криминализованную» отрасль.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!