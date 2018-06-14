Пожары в лесах Сибири оставили полыхать

Сотрудники лесхоза Бодайбинского района (Иркутская область) почти неделю не принимали никаких мер по ликвидации лесных пожаров. В результате площадь лесных пожаров в Приангарье составила 15,2 тысячи гектаров, а дым окутал населенные пункты, сообщает Tayga.info со ссылкой на мэра Бодайбо Евгения Юмашева.

«Во времена СССР пожары на удаленных и труднодоступных территориях тушились силами авиационной охраны лесов, от которой нынче остались лишь название и бледная тень былой мощи. В такой ситуации единственное, что остается районам, — спасать от огня населенные пункты и объекты инфраструктуры», — сказал глава администрации района.

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Он посетовал, что действующее законодательство позволяет не тушить огонь. Дым от лесных пожаров может привести к прекращению авиасообщения и проблемам со здоровьем у людей, страдающих хроническими заболеваниями легких.

Ранее в Красноярском крае решили не тушить 13 лесных пожаров, так как прогнозируемые затраты на их ликвидацию могут превысить возможный ущерб: общая площадь возгораний в регионе составила почти пять тысяч гектаров.

По данным издания, на время чемпионата мира по футболу группировка МЧС в Сибири была ослаблена. Противопожарные самолеты Бе-200 перебазировали ближе к европейской части страны.

В конце мая из-за лесных пожаров МЧС России установило режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Красноярском крае и Иркутской области. Ситуация обострилась из-за жаркой погоды и сильного ветра.

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