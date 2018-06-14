В России дадут сгореть тысячам гектаров леса в целях экономии

В Красноярском крае решили не тушить 13 пожаров в Эвенкийском и Енисейском районах. Об этом сообщается на сайте регионального Минлесхоза в четверг, 14 июня.
Общая площадь возгорания составляет 4859 гектаров, 4375 из которых покрыты лесом. «По предварительным данным, прогнозируемые затраты на тушение данных пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен», — отмечается в сообщении.
За пожарами следят с помощью спутников.
Кроме того, на утро четверга в регионе зафиксировано девять возгораний общей площадью 17,2 гектара в вышеуказанных районах, а также в Богучанском, Абанском, Каратузском и Ермаковском районах. Сотрудники Лесопожарного центра и подведомственные ему силы общей численностью 111 человек с тремя единицами техники локализовали четыре из них.
Лес горит в основном в труднодоступных зонах. Угрозы населенным пунктам, как утверждают в Минлесхозе, нет. Однако владельцам граничащих с лесом участков рекомендовали очистить полосу шириной не менее 10 метров от деревьев или обустроить противопожарную минерализованную (очищенную до минерального слоя почвы) полосу вокруг участка не менее полуметра шириной.