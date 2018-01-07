На баннере с тушением лесного пожара оказался гитлеровский бомбардировщик

В Кирове заметили баннер с социальной рекламой государственного учреждения «Авиалесоохрана», на котором изображен лесной пожар и немецкий бомбардировщик времен Третьего рейха Heinkel He 111. Внимание на это обратил пользователь портала orfosvinstvo.d3.ru.

«Стоит уже года четыре, никого изображенное на нем как-то не смущает», — пишет он.

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Юзер добавил, что самолет изображен относительно места пожара в таком ракурсе, будто бы только что отбомбился. Другой пользователь представил, что вместо He 111 там мог быть звездный разрушитель — боевой космический корабль из киносаги «Звездные войны».

В 2012 году эстонскую газовую и отопительную фирму GasTerm уличили в использовании в своей рекламе фотографии ворот в нацистский концлагерь Освенцим. На ней запечатлена надпись Arbeit macht frei («Труд освобождает»). Вскоре снимок был удален, а в фирме признали, что такой рекламный ход был «не самой хорошей идеей».

He 111 — второй по массовости бомбардировщик Германии во Второй мировой войне. Он также использовался люфтваффе в составе легиона «Кондор» в ходе гражданской войны в Испании.

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