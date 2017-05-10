Заработать на Победе

Чем дальше уходит от нас Великая Отечественная война, тем сильнее меняется у россиян восприятие праздника Победы. В нем становится меньше скорби и больше радости. В такой ситуации традиционные священные символы этого праздника — георгиевские ленточки, образы бойцов Красной Армии, знамена, призывы «На Берлин!», Вечный огонь, танк Т-34, самолет Ил-2 — постепенно десакрализируются и становятся продуктами массового потребления. Эти образы, умело поданные в праздничной атмосфере, помогают продвигать самые разные товары. Но порой производители и маркетологи слишком увлекаются креативом. Что из этого выходит — в подборке «Ленты.ру».
Серьезный повод
В магазинах Екатеринбурга появились праздничные влажные салфетки, упакованные в красный пластик с надписью «Спасибо деду за победу!». А также сувенирная водка «Вместе 9 Мая». Напиток разлит в бутылки, внешне напоминающие гранату. Производители алкоголя в целом любят использовать праздник Победы как повод для рекламной кампании. В супермаркетах Армавира к празднованию 9 Мая относятся как к «Серьезному поводу» выпить водки. Об этом говорят рекламные баннеры в магазине, обещающие 20-процентную скидку на алкоголь.
Некоторые предприниматели для большего эффекта перевязывают бутылки георгиевскими лентами. А на 70-летие Победы в 2015 году производители популярных стограммовых «стопариков» сделали ребрендинг своего товара, назвав его «Фронтовые 100 грамм», украсив изображением георгиевских лент и ордена Отечественной войны.
Отведав праздничной водкой, патриотически настроенный гражданин может продолжить отмечание на диване или на шезлонге с патриотической обивкой.
9 Мая — хороший повод не только для маркетологов, но и для региональных политтехнологов. В 2016 году в Кемеровской области они немного увлеклись и предложили вручить труженикам тыла Ленинска-Кузнецкого по бутылке водки в качестве подарка от губернатора, главы округа и местного депутата Госдумы. «Мы были в шоке. Бабуля говорит: "Как будто я алкашка"», — написала родственница одной из ветеранок Наталья Кашина в соцсети. «Наша бабушка так и спросила: "Мы что, алкаши какие-то?"» — добавил еще один родственник ветерана, Сергей Тарадаев.
В социальных сетях Ростова популярна реклама эротического шоу в честь 9 Мая со слоганом: «Родина-мать зовет танцевать». Всем, кто предъявит георгиевские ленточки, обещают участие в конкурсе «Минута бесплатного алкоголя». Вообще, праздник Победы и ночная жизнь, по мнению многих представителей индустрии развлечений, вполне сочетаются.
Поесть и одеться
Сеть быстрого питания «Крошка-картошка» к празднику приготовила «патриотический подарок» своим клиентам — блюдо «Клубенёк Победы». Это картошка с тушенкой за 97 рублей.
Пользуется спросом у маркетологов советский плакат «Родина-мать». В Ульяновске женщина в платке грозно призывает: «Хватит бухать, пора покупать! Строительные материалы, мебель, двери, товары для дома». А в Краснодаре Родина-мать рекламировала пиво и сушеную рыбу возле пивной «СССР», пока на ее владельцев не завели уголовное дело.
Одежда Победы — отдельная тема. Где-то власти бесплатно раздают всем желающим канонические красноармейские пилотки, а где-то колоссальный спрос на них приходится удовлетворять силами рынка. Ну а тем, кому мало простой пилотки и формы, предлагается настоящая тиара Победы, сделанная из кокард, петлиц, георгиевской ленты и красного жемчуга. А заодно и уютные домашние тапочки в патриотическом исполнении.
Не прошли мимо Дня Победы и мастера ногтевой росписи.
Спасибо за мирное небо над головой!🙏🏻 Спасибо за то что мы можем жить, любить, заниматься творчеством и любимым делом! Ещё очень много слов которые можно сказать сегодня! Пока есть мы, то жива память о подвиге наших предков!!!!! С праздником🌏🌍🌎 Работа мастера Анастасии #9мая #помним #гордимся #патриотичныйманикюр #дизайнгельлаком #дизайнногтей #миндаль_Анастасия
Отдельного упоминания заслуживает тема Победы в мире высокой моды. На петербургском фестивале красоты «Невские берега» юноша-модель в красноармейской форме красовался перед зрителями, аккуратно выбритой надписью «На Берлин!» на затылке.
Также курьезный случай произошел в мае 2015 года, когда голливудская звезда Мишель Уильямс появилась на обложке глянцевого журнала Elle в платье цветов георгиевской ленты из последней на тот момент коллекции модного дома Louis Vuitton. Едва ли известный бренд собирался заработать на патриотических чувствах россиян, но такое совпадение вызвало много вопросов.
Особую известность в сети и не только получил конкурс боди-арта на тему Победы, проведенный в честь ее 70-летия в государственном техническом университете Ижевска. Студенты изобразили на своих телах бомбардировки, взятие Рейхстага, танки и даже диверсанта-подводника с подводной лодкой.
Впрочем, 9 Мая — не только праздник, но и большая ответственность. Именно поэтому руководству храма Христа Спасителя — как оно утверждает — пришлось взвинтить в три раза цену на посещение смотровой площадки, откуда люди наблюдали праздничный салют. Чем больше людей, тем больше требуется лифтеров, механиков и сотрудников видеонаблюдения, объяснили в ХХС.