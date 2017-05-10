Заработать на Победе

Чем дальше уходит от нас Великая Отечественная война, тем сильнее меняется у россиян восприятие праздника Победы. В нем становится меньше скорби и больше радости. В такой ситуации традиционные священные символы этого праздника — георгиевские ленточки, образы бойцов Красной Армии, знамена, призывы «На Берлин!», Вечный огонь, танк Т-34, самолет Ил-2 — постепенно десакрализируются и становятся продуктами массового потребления. Эти образы, умело поданные в праздничной атмосфере, помогают продвигать самые разные товары. Но порой производители и маркетологи слишком увлекаются креативом. Что из этого выходит — в подборке «Ленты.ру».

Серьезный повод

В магазинах Екатеринбурга появились праздничные влажные салфетки, упакованные в красный пластик с надписью «Спасибо деду за победу!». А также сувенирная водка «Вместе 9 Мая». Напиток разлит в бутылки, внешне напоминающие гранату. Производители алкоголя в целом любят использовать праздник Победы как повод для рекламной кампании. В супермаркетах Армавира к празднованию 9 Мая относятся как к «Серьезному поводу» выпить водки. Об этом говорят рекламные баннеры в магазине, обещающие 20-процентную скидку на алкоголь.

Алексей Бакулев 1 /2

Некоторые предприниматели для большего эффекта перевязывают бутылки георгиевскими лентами. А на 70-летие Победы в 2015 году производители популярных стограммовых «стопариков» сделали ребрендинг своего товара, назвав его «Фронтовые 100 грамм», украсив изображением георгиевских лент и ордена Отечественной войны.

A post shared by Иван Петров (@ivanpetrov8786) on May 10, 2017 at 4:47am PDT

Отведав праздничной водкой, патриотически настроенный гражданин может продолжить отмечание на диване или на шезлонге с патриотической обивкой.

A post shared by Иван Петров (@ivanpetrov8786) on May 10, 2017 at 4:53am PDT

A post shared by Иван Петров (@ivanpetrov8786) on May 10, 2017 at 4:53am PDT

9 Мая — хороший повод не только для маркетологов, но и для региональных политтехнологов. В 2016 году в Кемеровской области они немного увлеклись и предложили вручить труженикам тыла Ленинска-Кузнецкого по бутылке водки в качестве подарка от губернатора, главы округа и местного депутата Госдумы. «Мы были в шоке. Бабуля говорит: "Как будто я алкашка"», — написала родственница одной из ветеранок Наталья Кашина в соцсети. «Наша бабушка так и спросила: "Мы что, алкаши какие-то?"» — добавил еще один родственник ветерана, Сергей Тарадаев.

В социальных сетях Ростова популярна реклама эротического шоу в честь 9 Мая со слоганом: «Родина-мать зовет танцевать». Всем, кто предъявит георгиевские ленточки, обещают участие в конкурсе «Минута бесплатного алкоголя». Вообще, праздник Победы и ночная жизнь, по мнению многих представителей индустрии развлечений, вполне сочетаются.

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Поесть и одеться

Сеть быстрого питания «Крошка-картошка» к празднику приготовила «патриотический подарок» своим клиентам — блюдо «Клубенёк Победы». Это картошка с тушенкой за 97 рублей.

Пользуется спросом у маркетологов советский плакат «Родина-мать». В Ульяновске женщина в платке грозно призывает: «Хватит бухать, пора покупать! Строительные материалы, мебель, двери, товары для дома». А в Краснодаре Родина-мать рекламировала пиво и сушеную рыбу возле пивной «СССР», пока на ее владельцев не завели уголовное дело.

A post shared by Иван Петров (@ivanpetrov8786) on May 10, 2017 at 5:06am PDT

Одежда Победы — отдельная тема. Где-то власти бесплатно раздают всем желающим канонические красноармейские пилотки, а где-то колоссальный спрос на них приходится удовлетворять силами рынка. Ну а тем, кому мало простой пилотки и формы, предлагается настоящая тиара Победы, сделанная из кокард, петлиц, георгиевской ленты и красного жемчуга. А заодно и уютные домашние тапочки в патриотическом исполнении.

A post shared by Иван Петров (@ivanpetrov8786) on May 10, 2017 at 4:20am PDT

A post shared by Иван Петров (@ivanpetrov8786) on May 10, 2017 at 4:20am PDT

Не прошли мимо Дня Победы и мастера ногтевой росписи.

Отдельного упоминания заслуживает тема Победы в мире высокой моды. На петербургском фестивале красоты «Невские берега» юноша-модель в красноармейской форме красовался перед зрителями, аккуратно выбритой надписью «На Берлин!» на затылке.

A post shared by Иван Петров (@ivanpetrov8786) on May 10, 2017 at 4:28am PDT

Также курьезный случай произошел в мае 2015 года, когда голливудская звезда Мишель Уильямс появилась на обложке глянцевого журнала Elle в платье цветов георгиевской ленты из последней на тот момент коллекции модного дома Louis Vuitton. Едва ли известный бренд собирался заработать на патриотических чувствах россиян, но такое совпадение вызвало много вопросов.

A post shared by Иван Петров (@ivanpetrov8786) on May 10, 2017 at 4:34am PDT

Особую известность в сети и не только получил конкурс боди-арта на тему Победы, проведенный в честь ее 70-летия в государственном техническом университете Ижевска. Студенты изобразили на своих телах бомбардировки, взятие Рейхстага, танки и даже диверсанта-подводника с подводной лодкой.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» 1 /3

Впрочем, 9 Мая — не только праздник, но и большая ответственность. Именно поэтому руководству храма Христа Спасителя — как оно утверждает — пришлось взвинтить в три раза цену на посещение смотровой площадки, откуда люди наблюдали праздничный салют. Чем больше людей, тем больше требуется лифтеров, механиков и сотрудников видеонаблюдения, объяснили в ХХС.