В храме Христа Спасителя объяснили подорожание входа на смотровую площадку 9 мая

Вход на смотровую площадку храма Христа Спасителя 9 мая будет стоить 750 рублей вместо обычных 250, потому что наплыв людей в праздник потребует дополнительных расходов. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала помощник исполнительного директора Фонда ХХС Людмила Шмелева.

Она отметила, что дополнительная плата взимается исключительно для обеспечения комфорта и безопасности пребывания посетителей. «Храм Христа Спасителя располагает четырьмя смотровыми площадками вместимостью по 100 человек каждая. Для этого необходимо обеспечить дежурство на каждой площадке сотрудников охраны», — пояснила помощник.

Шмелева также отметила необходимость обеспечить безопасную работу лифтов, для чего необходимы два лифтера, два механика и два сотрудника видеонаблюдения. При этом она пояснила, что для ветеранов и инвалидов вход будет по-прежнему бесплатным.

19 апреля пресс-служба православного движения «Сорок сороков» объявила, что в храме Христа Спасителя состоится концерт певицы Юлии Самойловой. Также в нем должны были принять участие Эмиль Кадыров, Александр Щербаков и Родион Газманов. Позже представитель Самойловой опроверг эту информацию — она была приглашена на мероприятие в качестве гостя.