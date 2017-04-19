Представители Самойловой опровергли слухи о ее концерте в храме Христа Спасителя

Певица Юлия Самойлова не собирается принимать участие в концерте хора «Сорок Сороков» в храме Христа Спасителя. Об этом представители исполнительницы заявили ТАСС в среду, 19 апреля.

«Юля не давала согласия на выступление и никакого концерта не планировалось», — отметили представители Самойловой. Отмечается, что певицу лишь пригласили на мероприятие в качестве гостя, и она еще не решила, посещать ли ей концерт.

О том, что Самойлова выступит с хором в храме Христа Спасителя, объявили в пресс-службе «Сорока Сороков» ранее в среду. Концерт состоится 25 апреля. В нем также заявлены такие артисты, как Эмиль Кадыров, Александр Щербаков и Родион Газманов.

Самойлова должна была представлять Россию на музыкальном соревновании «Евровидение-2017», которое пройдет в мае в Киеве, однако Служба безопасности Украины закрыла певице въезд в страну. После этого Первый канал и «Россия 1» отказались от трансляции соревнования.