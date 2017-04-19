Самойлова выступит в храме Христа Спасителя

Российская певица Юлия Самойлова примет участие в концерте хора «Сорок Сороков» в храме Христа Спасителя. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу хора.

Выступление состоится 25 апреля.

«Это будет первый концерт Юлии Самойловой в Москве после окончательного решения о недопуске российской певицы на "Евровидение"», — заявили организаторы.

Хор исполнит программу «Песни великой Победы». Помимо певицы, в храме выступят такие артисты, как Эмиль Кадыров, Александр Щербаков и Родион Газманов.

Самойлова должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве, однако Служба безопасности Украины закрыла певице въезд в страну. После этого Первый канал отказался от трансляции соревнования.