В Бурятии чиновники сжигали аварийные дома ради экономии

Власти города Северобайкальск в Бурятии не соблюдали закон при сносе расселенных аварийных домов и рекультивации земель. Суд обязал городскую администрацию устранить нарушения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе в Северобайкальске постоянно случались пожары в районе местных трущоб. Почти ежедневно горели пустые бараки, в которых, по информации «Сибирь.Реалии», раньше жили строители БАМа. Несколькими месяцами ранее всех их переселили в новые дома.

На строительство жилых комплексов город потратил четыре миллиарда рублей. 30 миллионов на снос 200 старых построек в бюджете не нашлось. Позднее выяснилось, что предприимчивые чиновники решили этот вопрос, официально распорядившись сжигать бараки. В результате за три месяца сгорели не только все аварийные дома, но и некоторые соседние жилые здания. По данным ОНФ (Общероссийского народного фронта), поджоги нанесли экологии ущерб на 25 миллионов рублей. Подсчет имущественного и морального вреда пока не проводился.

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