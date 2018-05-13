Российский поезд проехал сквозь лесной пожар и попал на видео

Александр Никитин / YouTube

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как поезд едет через горящий лес. Ролик был опубликован на YouTube.

Как пояснил автор ролика, видео было снято рядом с Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. На кадрах видно, как поезд движется по проложенной среди деревьев железной дороге, которую застилает густой дым. Через несколько секунд он оказывается в непосредственной близости от открытого пламени, которое подходит вплотную к рельсам.

Машинисту удалось благополучно преодолеть опасный участок. «В таких сложных условиях приходится работать и жить», — прокомментировал видео опубликовавший его пользователь.

В ноябре прошлого года в сети опубликовали ролик с полыхающим трамваем на улице Хабаровска. На кадрах видно, как неуправляемый горящий вагон катится по путям задним ходом.

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