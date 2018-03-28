Автобус МЧС поехал проверять пожарную безопасность торгового центра и загорелся

Во Владимире загорелся ехавший проверять пожарную безопасность ТЦ автобус МЧС с журналистами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

«Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал», — сказал агентству представитель ведомства.

Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса ПАЗ. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в среду днем около остановки «Гостиница "Заря"».

Журналистам предоставили другой автобус, на котором они продолжили поездку по торговым центрам.

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, кемеровчан отправили самостоятельно проверять безопасность торговых центров.

«Интересуйтесь, почему нет пожарной лестницы, почему нет огнетушителя», — призвал горожан на стихийном митинге вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По всей стране активисты начали самостоятельные проверки пожарной безопасности общественных мест. Так, блогер Илья Варламов сообщил, что в российских учебных заведениях специальных дверей на аварийных выходах практически не ставят. В одной из московских школ двери черных выходов оказались закрыты на велосипедные замки.

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