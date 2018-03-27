Блогер обратил внимание на закрытые на замки аварийные выходы в школах

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Согласно официальной «Инструкции по противодействию терроризму», входные двери в российских школах и детских садах, где нет постоянной охраны, должны быть опечатаны. Известный блогер и предприниматель Илья Варламов обратил внимание на то, что в российских учебных заведениях специальных дверей на аварийных выходах практически не ставят. Об этом он написал в своем блоге в «Живом Журнале».

«В идеале на аварийных выходах должны стоять специальные двери, которые открываются только с одной стороны, чтобы можно было только выйти. Но в России такие почти не применяются, тем более в школах», — написал он. «Вы уверены, что в случае чего учителя успеют снять пломбы с опечатанных дверей, найти ключи и открыть все запасные выходы?» — поинтересовался блогер.

В качестве примера Варламов привел одну из московских школ. Двери аварийных выходов там оказались закрыты на велосипедные замки.

Правила о антитеррористической безопасности прописаны в инструкции, которую должны соблюдать все школы и детские сады. Документ опубликован, например, на сайте детского сада №5 подмосковного Можайска, в школе МАОУ СОШ в селе Бердюжье (Тюменская область), московской школе 2109.

Пост Варламова опубликован через несколько дней после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В результате погибли 64 человека. По данным следствия, в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация. Наиболее вероятная причина возгорания в торговом центре в Кемерове связана с замыканием электропроводки.

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