Кемеровчан отправили самостоятельно проверять безопасность торговых центров

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал жителей обращать внимание на меры безопасности в торговых центрах и самостоятельно обращаться к ответственным за нарушения лицам. Об этом он заявил на митинге жителей Кемерова у здания региональной администрации, трансляцию с места ведет RT.

«Мы должны действовать сообща. Вы тоже должны ходить и проверять. Видите, что чего-то нет, — спрашивайте. Интересуйтесь, почему нет пожарной лестницы, почему нет огнетушителя», — сказал он.

Цивилев добавил, что в ближайшие недели в городе проверят все торговые центры. «Компромиссов по безопасности больше не будет», — указал он.

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Ранее 27 марта Цивилев встал на колени перед жителями города на митинге и попросил прощения за гибель людей в торговом центре «Зимняя вишня».

При пожаре в Кемерове 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В больницах находятся 12 человек, еще 55 пострадавших лечатся амбулаторно.

Приоритетная версия, которую рассматривает Следственный комитет, — замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Задержаны пять человек, среди них охранник торгового центра, который, по данным следствия, не включил систему оповещения.

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