Вице-губернатор Кузбасса встал на колени перед жителями Кемерова

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени перед жителями города на митинге и попросил прощения за жертвы в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА Новости.

«Я хотел бы попросить у вас прощения», — сказал Цивилев и опустился на колени. Через 10 секунд он поднялся и пояснил: «Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения». Жест заместителя губернатора был встречен аплодисментами.

Ранее Цивилев обвинил отца, потерявшего троих детей при пожаре в «Зимней вишне», в желании «попиариться на трагедии».

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Жители Кемерова митингуют в центре города с 9 утра. Протестующие требуют от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре, а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку. Изначально на центральной площади города собрались около 300 человек, но затем число протестующих выросло до нескольких тысяч. Тулеев назвал собравшихся горсткой «бузотеров».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта с детской игровой площадки на четвертом этаже. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятная причина возгорания в торговом центре — замыкание электропроводки.

Бастрыкин также сообщил, что дежуривший в день пожара сотрудник ЧОП не включил систему оповещения. Кроме того, следователи выяснили, что в «Зимней вишне» не работала пожарная сигнализация.