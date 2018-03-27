Тулеев сказал «великое спасибо» Путину и попросил у него прощения

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерове. Стенограмма заседания выложена на сайте Кремля во вторник, 27 марта.

«Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — обратился Тулеев к Путину.

Губернатор пояснил, что когда докладывал Путину про 27 пропавших без вести человек, он не был осведомлен о масштабах. «А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить», — сказал Тулеев.

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Приехав в Кемерово рано утром, Путин почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у фасада здания. Затем он провел совещание с главой МЧС Владимиром Пучковым, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Участвовал и губернатор области.

В начале совещания Путин сказал, что причиной пожара стали «преступная халатность и разгильдяйство». «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный», — отметил он, поручив Бастрыкину дать правовую оценку действиям каждого должностного лица в связи с трагедией.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети. Тулеев не приехал на место ЧП. В кемеровской администрации пояснили, что кортеж губернатора мешал бы спасательной операции.

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