В Кремле ответили на вопрос о претензиях к Тулееву

В Кремле cчитают некорректным вопрос о каких-либо претензиях к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи его отсутствием на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает в понедельник, 26 марта, корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, вопрос совершенно некорректный», — сказал Песков.

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Также пресс-секретарь президента опроверг предположения о том, что Кремль якобы дал установку телеканалам не рассказывать о трагедии. Один из журналистов поделился наблюдением, что 25 марта было мало видеосюжетов с места событий.

Начальник отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Лариса Деменева пояснила радиостанции «Говорит Москва», что Тулеев не приехал на место ЧП, чтобы кортеж не мешал спасательной операции.

В результате пожара в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 64 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители задержали руководителя компании «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности, а также владелицу ТЦ, ее заместителя по безопасности и одного из менеджеров.

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