Песков отреагировал на слухи о запрете Кремлем «плохих новостей» из Кемерова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что Кремль якобы дал установку телеканалам не рассказывать о трагедии в Кемерове. Его слова в понедельник, 26 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Я сам вчера смотрел тв-новости, и я видел материалы про это. Что касается запрета на плохие новости — полный абсурд, не понимаю сути вопроса», — сказал он.

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Ранее в понедельник первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что сенаторы не будут вносить законодательные изменения после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». По его словам, «требования к безопасному нахождению людей имеются, и они достаточны».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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