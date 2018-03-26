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Пожар в Кемерове сочли недостаточным поводом для изменения законодательства

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Евгений Серебренников

Сенаторы не будут вносить законодательные изменения после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. Его слова в понедельник, 26 марта, приводит РБК.

«Мы с коллегами еще раз оценили уровень законодательной базы и требований пожарной безопасности. В законодательном плане все требования к безопасному нахождению людей имеются, и они достаточны. Даже в некоторых случаях избыточны», — сказал он.

Сенатор отметил, что требования безопасности игнорируются хозяйствующими субъектами, владельцами объектов и обслуживающим персоналом. «Нет необходимости вносить дополнения в законодательство. Надо устанавливать порядок, при котором все эти требования будут полностью выполняться хозяйствующими субъектами», — заключил Серебренников.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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