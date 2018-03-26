Здание ТЦ в Кемерове снова задымилось

Из здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове снова пошел дым. Как сообщает «Интерфакс», дым виден на уровне третьего и четвертого этажей по всему периметру здания.

По информации радиостанции «Говорит Москва», из здания эвакуировали спасателей. «Все подразделения докладывают, что весь личный состав вышел на свежий воздух. Людей на потенциально опасном участке в ТЦ «Зимняя вишня» нет», — говорится в микроблоге радиостанции в Twitter.

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. На момент публикации материала, жертвами пожара стали 64 человека.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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