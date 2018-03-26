Тела двух погибших при пожаре в Кемерове нашли в лифте

Тела двух погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове нашли в кабине лифта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале Huepub в Telegram.

Издание подчеркивает, что во время пожара в ТЦ работали лифты. «Люди зашли в лифт, застряли, задохнулись», — говорится в сообщении.

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По технике безопасности, пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещено. Дело в том, что может отключиться электричество, и кабина застрянет в шахте. Исключением являются специальные лифты, в которых есть режим работы во время пожара. Они обозначаются пиктограммой «Лифт для пожарных».

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. На момент публикации материала, жертвами пожара стали 56 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны четверо человек.