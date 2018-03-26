Число погибших при пожаре в Кемерове превысило 50 человек

При пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня погибли 53 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба. Позднее эти цифры «Интерфаксу» подтвердили в Следственном комитете.

По данным источников «Интерфакса», под завалами найдены тела 55 человек.

Без вести пропавшими к 08:45 мск считаются более 10 человек. В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, в том числе ребенок в тяжелом состоянии, 36 человек отпустили на амбулаторное лечение.

Глава МЧС Владимир Пучков ранее сообщил, что задымление торгового центра продолжается, спасатели ликвидируют отдельные термоточки. По словам Пучкова, очаг возгорания пока не установлен, говорить о причинах преждевременно.

Пожар в «Зимней вишне» начался 25 марта. СК расследует дело по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. По делу задержаны 4 человека, среди них руководитель управляющей компании и арендатор помещения, откуда, предположительно, начался пожар.