Губернатор Кузбасса сообщил о гибели своей родственницы при пожаре в ТЦ

При пожаре торговом центре «Зимняя вишня» погибла 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области. Об этом рассказал журналистам сам Аман Тулеев, сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме Десятки детей погибли в Кемерове Жертвами пожара в торговом центре уже стали 40 человек. Но их может быть больше

«Необходимо людям помочь, поддержать чтобы они понимали, что это общее горе, я это лично глубоко переживаю. У меня очень близкий родственник погиб, девочка», — сказал Тулеев на брифинге в Кемерово. Степень родства не уточняется.

По официальным данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек, 82 пострадали. Без вести пропали 64 человека, в том числе дети. По словам вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, среди без вести пропавших группа детей из Томска и 12 школьников из поселка Трещевский.