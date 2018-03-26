Среди пропавших без вести в кемеровском ТЦ есть группы школьников

Пропавшими без вести в горящем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове числится группа детей из Томска и 12 школьников из поселка Трещевский Топкинского района Кемеровской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора Владимира Чернова.

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По его словам, дети были с сопровождением. Связи с ними нет. Еще один ребенок среди пропавших из города Междуреченска Кемеровской области. По информации «МК», дети из поселка Трещевский — это почти весь 5 «А» класс школы №1.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался на четвертом, верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Погибли, по официальным данным, 37 человек, 82 пострадали. Без вести пропали 64 человека, в том числе дети.