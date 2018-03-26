Родные пропавших при пожаре в Кемерове обвинили власть в бездействии

Родственники пострадавших и пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» встретились с властями Кемерова. Видео опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как женщины упрекают пришедших чиновников в бездействии. «Люди висели из окон, стекла повыбили, висели у вас на глазах! Люди, понимаете! Человек выползал, на руках выползал, страшно было видеть! И упал — все его нет! А пожарную лестницу ему так и не подвезли! Стояли и смотрели, ничего не делали! Понимаете?» — сказала одна из них.

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В комментарии к видеозаписи пользователи потребовали извинений от владельца ТЦ, а от мэра и руководителя регионального управления МЧС — отставки. Так, один из них сообщил о нарушениях в других столичных торговых центрах, которые могут стать причинами подобных трагедий. По его словам, в торговом центре «РИО», который «горел в прошлом году», «пожарная сигнализация не работает, выдает ошибку, датчики везде заглушены, закорочены, чтобы не пищали».

В ТЦ «Ясенево», по его данным, были отключены датчики загазованности на парковке. В подольском торговом центре «Капитолий» «установлены магнитные замки на все пожарные двери, но не оборудованы кнопкой открытия в экстренных случаях — электронного ключа у персонала нет, в случае пожара никто не сможет открыть дверь».

Ранее стало известно, что число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово возросло до 40 человек, большинство из них дети. Также погибли 200 животных из контактного зоопарка. В здании остаются еще около 30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала, отмечают спасатели — двери заблокированы.