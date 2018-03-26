Путин изменил график после пожара в Кемерове

Президент России Владимир Путин перенес дату церемонии вручения премий за произведения для детей и юношества. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 26 марта.

Пресс-секретарь также сообщил, что Путин постоянно получал информацию о спасательных работах в Кемерове. «Президент выразил соболезнования. В администрации президента тоже соболезнуют», — сказал Песков. Однако он пока не располагает информацией об объявлении всероссийского траура.

Материалы по теме «Это просто ужас...» Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин приехать на место трагедии, Песков сказал журналистам: «Если президентом будет принято такое решение, мы вам сообщим».

Пресс-секретарь также отметил, что системные меры по обеспечению пожарной безопасности принимаются по всей стране. Песков заверил, что после выяснения причин трагедии в торговом центре Кемерово будут сделаны выводы.

«Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего», — заявил Песков.

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе поджог. На момент публикации материала жертвами пожара стали 64 человека. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!