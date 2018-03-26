Слова очевидцев пожара в Кемерове о закрытых дверях ТЦ проверят следователи

Следователи проверяют информацию о закрытых дверях в кинозалах торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В одном из залов находились примерно три десятка детей, а во время сеанса, по одной из версий, были закрыты двери. По показаниям свидетелей, никто из работников центра не пытался [детей] эвакуировать. Дети писали родственникам, что не могут выйти. Сейчас эта информация проверяется», — сказал собеседник агентства.

Он указал, что все находившиеся в этом зале погибли. В соседнем зале в это время также шел киносеанс, там оказался заперт запасной выход.

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«Пятнадцать человек были найдены погибшими у этого выхода. Сейчас данная информация также проверяется», — добавил источник. По его словам, двери эвакуационного выхода должны открывать работники торгового центра утром, но, возможно, в тот день они не сделали этого.

«Также сейчас изучается вопрос, сработала ли система сигнализации. По одной из версий, она могла быть переведена в ручной режим, чтобы избежать ложного срабатывания», — сообщил собеседник агентства.

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. На момент публикации материала жертвами пожара стали 64 человека. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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