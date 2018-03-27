Тулеев рассказал о митингующих в Кемерове «бузотерах»

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что вышедшие на стихийный митинг в центре Кемерова люди на самом деле не родственники погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» и пытаются «решить свои проблемы». Слова главы региона приводятся в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

«Сегодня там человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы», — сказал Тулеев президенту России Владимиру Путину.

Ранее вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на митинге обвинил отца, потерявшего троих детей при пожаре в «Зимней вишне», в желании «попиариться на трагедии».

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В Кемерове 27 марта проходит митинг, участники которого требуют от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре, а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку. Изначально на центральной площади города собрались около 300 человек, но затем число протестующих выросло до нескольких тысяч.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятной причиной возгорания в торговом центре стало замыкание электропроводки.

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