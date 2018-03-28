Власти Кемерова начали поиски возможных жертв пожара среди сирот

Кемеровские чиновники проверяют информацию о том, что в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» могли быть дети-сироты, говорится на сайте городской администрации.

«В связи с распространением информации о возможном нахождении детей-сирот в здании ТЦ в момент трагедии по поручению главы города Ильи Середюка проверяются образовательные учреждения», — говорится в сообщении.

В рамках проверки будут проинспектированы детские дома в городе Топки и в селе Треща, а также три кемеровских учреждениях образования для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом в сообщении подчеркнули, что пока это всего лишь слухи.

Ранее в соцсетях появилась неподтвержденная информация, что реальное число жертв пожара занижают за счет того, что некоторые находящиеся в торговом центре дети якобы были воспитанниками детских домов, и поэтому их не ищут родственники.

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погиб 41 ребенок и 23 взрослых. Еще 77 человек числятся в списке пропавших. Основная версия случившегося — неисправность проводки. Следователи уверены, что в здании не работали система оповещения и аварийные выходы. Один из фигурантов дела, охранник Сергей Антюшин на суде говорил, что пожарная сигнализация в торговом центре давно была сломана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!