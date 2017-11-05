Полыхающий трамвай прокатился по Хабаровску

Видео: criminal_khv / Instagram

Трамвай загорелся во время движения в Хабаровске. Об этом сообщает в воскресенье, 5 ноября, AmurMedia. Видео появилось на странице «Криминальный | Хабаровск» в Instagram. На кадрах видно, как неуправляемый полыхающий вагон катится по путям задним ходом.

Как сообщает агентство, огонь охватил транспортное средство неподалеку от городской клинической больницы №10 около 09:00. По информации портала PROkhab.ru, пассажиры смогли эвакуироваться самостоятельно. В пресс-службе управления МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что пожар удалось полностью потушить за 18 минут. Причина возгорания устанавливается.

3 ноября в сети появилось видео горящего автобуса, едущего по улице Омска. Пассажиров внутри не было, однако водитель находился на месте.