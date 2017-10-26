В сети перепугались из-за горящего холма с заставки Windows XP

В сети обратили внимание на снимки горящего холма в Калифорнии, похожего на местность с обоев для рабочего стола Windows XP. Пользователи Twitter начали сравнивать оригинальную заставку 1996 года, современный снимок и кадр с пожаром. «Холм Windows в огне», — утверждали они.

Некоторые пользователи социальной сети принялись всерьез переживать за судьбу популярного холма. «Святые угодники, это серьезно тот самый Windows-холм?» — спросил один из них. «Да, это Северная Калифорния. Огонь уничтожает», — ответили ему.

Другие восприняли новость с юмором и начали шутить в комментариях. Так, горящий холм сравнили с северокорейскими плантациями и установкой обновлений Windows. «Вот что случается, когда ставишь Windows 10. Это нормально для Vista, не парьтесь. Fire.exe не найден», — шутили пользователи.

В ходе дискуссии о судьбе символа Windows выяснилось, что на самом деле с холмом все в порядке. Жители Северной Калифорнии опубликовали в Twitter фотографии, доказывающие сохранность легендарной локации.

По последним данным, жертвами пожара в Калифорнии стали свыше 30 человек. Еще несколько сотен числятся пропавшими без вести. Более 3,5 тысячи зданий уничтожены огнем.