Чудом выживший во время пожара зенненхунд вызвал слезы пользователей сети

Видео: Beckyjean Widen / Facebook

Выживший во время пожара в Калифорнии 9-летний бернский зенненхунд по кличке Иззи растрогал пользователей сети. Ролик с воссоединением пропавшей собаки с хозяевами, семейством Вивер (Weaver), был опубликован в Facebook-аккаунте Беккиджин Виден (Beckyjean Widen).

По словам девушки, ее родители проснулись из-за бушующего в их доме пожара. Во время экстренных сборов и суматохи от них сбежала собака и скрылась за стеной огня. «Моя мама не могла погнаться за ней. Это было слишком рискованно», — объяснила она.

На видео, которое за четыре дня набрало более 1,8 миллиона просмотров, брат и муж Виден, Джек и Патрик, возвращаются на оставшееся от дома пепелище, чтобы отыскать тело Иззи, которая, как они думали, погибла во время пожара. Неожиданно мужчины замечают собаку, которая, виляя хвостом, бежит им навстречу. «О боже мой! Изи здесь. Беги сюда, детка. Боже мой!» — восклицают они в конце ролика.

Реакция Джека и Патрика растрогала зрителей, которые принялись оставлять комментарии с рыдающими смайликами и признаваться в любви к спасенной собаке. «Это фантастика, что вам удалось отыскать Иззи. Слезы текут по моему лицу», — заявил один из них.

Поход Иззи к ветеринару показал, что собака не пострадала при пожаре, передает Mashable.

По последним данным, жертвами пожара в Калифорнии стали свыше 30 человек. Еще несколько сотен числятся пропавшими без вести. Более 3,5 тысячи зданий уничтожены огнем.