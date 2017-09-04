Обозленный из-за наводнения рыжий кот стал мемом

Снимок плывущего рыжего кота, сделанный американским фотографом Скоттом Олсоном (Scott Olson) в Хьюстоне после урагана Харви, стал мемом. Первым на фото обратил внимание пользователь Twitter с ником Arjan.

«Вы только гляньте на его морду, он будет мстить каждому уроду, который посмел его бросить. Счастливого пути, маленький кот», — написал Arjan. Его пост набрал более 315 тысяч лайков и 118 тысяч репостов, а также привлек внимание пользователей социальной сети.

Микроблогеры посочувствовали коту и постарались выяснить, как сложилась судьба попавшего в беду животного. Ответ опубликовал в Twitter местный телеканал KPRC 2, администрация которого выложила снимок выбравшегося из воды кота.

— KPRC 2 Houston (@KPRC2) 03 сентября 2017, 01:15

Несмотря на это, многие пользователи принялись активно распространять фото животного и придумывать различные подписи, тем самым превращая озлобленного кота в мем.

«Изменение климата — мистификация»

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. По данным The New York Times, от стихийного бедствия погибли как минимум 5 человек, более 10 пострадали.