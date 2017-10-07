Выпрыгнувшую из горящей квартиры в Омске девочку поймал прохожий

Следователи начали проверку после пожара в многоэтажном доме в Омске, в результате которого погиб один из жильцов. Его малолетней внучке удалось спастись, выпрыгнув в окно. Об этом в субботу, 7 октября, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

«В квартире, расположенной на втором этаже, полностью выгорела одна комната. Находившаяся в момент возгорания в квартире семилетняя девочка выпрыгнула из окна, ее поймал прохожий. Дедушка девочки, оставшийся в квартире, погиб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок находится на обследовании в больнице, угрозы жизни нет.

На месте происшествия работает следственная группа. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

В середине сентября в Санкт-Петербурге мать вместе с двумя детьми выпрыгнула из окна пятого этажа, спасаясь от пожара. Все они были госпитализированы, однако позднее женщина скончалась. Состояние детей врачи оценивали как тяжелое.