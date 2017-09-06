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Жительница Иркутска выжила после падения с 15 этажа

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В Иркутске девушка выпала из окна 15 этажа и выжила, упав на крышу припаркованного возле многоэтажки автомобиля Lexus. Как сообщает «Комсомольская правда — Иркутск», инцидент произошел во вторник, 5 сентября, на улице Костычева в микрорайоне Радужный.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главного управления МВД по региону, пострадавшая — местная жительница 1996 года рождения. Ее госпитализировали с многочисленными травмами, врачи оценивают состояние пациентки как крайне тяжелое.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. По предварительным данным, произошел несчастный случай.

В группе «ДТП 38RUS Иркутск» во «ВКонтакте» опубликована фотография машины, на которую упала девушка. У автомобиля пробита крыша, разбито лобовое стекло.

В мае в Тюмени рабочий строительной организации выжил после падения с 13 этажа. Мужчина приземлился на кучу мусора из арматуры, досок с гвоздями, стекла и кирпича, а также электрический кабель, который в момент инцидента по случайности был отключен от сети. Мужчина был доставлен в реанимацию.

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