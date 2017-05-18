Мусор спас упавшего с 13-го этажа строителя в Тюмени

В Тюмени рабочий строительной организации остался жив после падения с 13-го этажа, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в понедельник, 15 мая. Мужчина был госпитализирован, в настоящее время пострадавший находится в реанимации областной клинической больницы №2.

«Из огромной кучи смертельно опасных предметов (арматура, доски с гвоздями, поддоны, стекло и кирпич) Дмитрий попадает на электрический кабель, который по великой случайности был отключен от сети (две жилы толщиной с мизинец). И этот кабель, натянувшись как струна, спасает жизнь», — написал на своей странице во «ВКонтакте» приехавший на вызов врач скорой помощи Дмитрий Колясников.

По словам медработника, пострадавший будет жить, однако ему придется длительное время провести в больнице.

В феврале в городе Железногорске Красноярского края пациент выжил после падения с 12-го этажа из окна больничной палаты. Это произошло благодаря тому, что он упал в сугроб. Пострадавший был доставлен в реанимацию.