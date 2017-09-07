Селфи на карнизе назвали причиной падения иркутянки с 15 этажа на Lexus

Жительница Иркутска, выжившая после падения с 15-го этажа на Lexus, перед несчастным случаем, вероятнее всего, делала селфи, стоя на карнизе. Эта версия у правоохранительных органов является приоритетной, сообщили в четверг, 7 сентября, РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Собеседник агентства рассказал, что за фотографированием пострадавшую застали очевидцы. Они сообщили в полицию, что она ведет себя неадекватно. После этого к месту происшествия прибыли стражи порядка и психолог, однако, когда они входили в подъезд, девушка сорвалась вниз.

В то же время представитель пресс-службы добавил, что в правоохранительных органах пока не могут с полной уверенностью сказать, «что мотивировало девушку встать на карниз 15-го этажа».

Инцидент в иркутском микрорайоне Радужный произошел 5 сентября. Сообщалось, что местная жительница 1996 года рождения выпала из окна 15-го этажа, упала на крышу припаркованного возле многоэтажки автомобиля Lexus и выжила. Ее госпитализировали с многочисленными травмами, врачи оценивают состояние пациентки как крайне тяжелое. У машины пробита крыша и разбито лобовое стекло.