Женщина выпрыгнула с 5-го этажа с двумя с детьми при попытке спастись от пожара

Следователи Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства пожара в квартире на пятом этаже жилого дома, откуда, спасаясь от огня, выпрыгнула с двумя детьми 36-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 19 сентября.

«Они были госпитализированы в медицинское учреждение, где женщина через некоторое время скончалась от полученных телесных повреждений», — отмечается в сообщении.

Дети погибшей, 2001 и 2003 годов рождения, находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание установленной в квартире сауны. Решение о заведении административного или уголовного дела будет принято по результатам доследственной проверки.

В 2016 году при попытке спастись от огня из окна квартиры на восьмом этаже выпрыгнул москвич — он получил серьезные травмы.