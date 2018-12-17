Путин предупредил об угрозе потери леса

Россия рискует потерять большие площади леса, поскольку государству «не удается навести порядок». Об этом на Совете по правам человека заявил президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«И на Дальнем Востоке, и в центральной части, если мы ничего не будем делать, у нас скоро просто лесов не останется в доступных для человека регионах, потому что вырубают там, откуда вывезти легче всего», — сказал глава государства.

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Президент признал, что защита лесов остается неэффективной, поскольку «очень коррумпирована и криминализирована». Путин обещал реализовать любые предложения правозащитников, связанные с охраной природных ресурсов, и попросил подключиться к решению проблемы активистов «Народного фронта».

Ранее в управлении МВД России по Стерлитамаку (Башкирия) начали проверку по факту самовольной вырубки ели с городского погоста. Выяснилось, что главную новогоднюю елку для ледового городка чиновники срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова. Дерево росло на кладбище 25 лет.

По информации «Гринпис России», с начала года в стране сгорело рекордное количество леса — 10 миллионов гектаров, территория, сопоставимая с площадью 14 миллионов футбольных полей.

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