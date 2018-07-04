В России сгорело рекордное количество леса за десять лет

В России в настоящее время горит 1,32 миллиона гектаров леса, сообщает «Гринпис России».

По данным организации, большая часть пожаров приходится на Красноярский край, Якутию и Иркутскую область, где 91 процент попадает под категорию «пожаров-отказников», на тушение которых не хватает средств. Отмечается, что территория охваченного огнем леса в пять раз превышает площадь столиц всех стран, которые Россия уже обыграла на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«На спутниковых снимках отчетливо видно, как шлейф дыма от сибирских пожаров достигает арктических широт, — это признак серьезной угрозы климату нашей планеты», — отметил руководитель международного противопожарного проекта «Гринпис» Антон Бенеславский.

С начала года в России сгорело 10 миллионов гектаров леса — территория, сопоставимая с площадью 14 миллионов футбольных полей, отмечают экологи. Они подчеркивают, что лесной фонд страны получал больший ущерб только в 2003-м и 2008 годах.

В июне сибирские пожары оставили полыхать на протяжении почти недели. В результате их площадь в Приангарье составила 15,2 тысячи гектаров, дым окутал все населенные пункты.

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