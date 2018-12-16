Чиновник спилил елку для главной площади города на соседней улице

Начальника управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) города Чебаркуля (Челябинская область) Андрея Морозова отправили в отставку после того, как он дал указание спилить новогоднюю елку для главной площади на одной из соседних улиц. Об этом сообщает Ura.ru.

Решение вызвало шквал негатива со стороны жителей. После этого мэр Сергей Ковригин уволил Морозова. «История с елкой стала последней каплей. Ранее были и другие претензии», — прокомментировал глава города, не вдаваясь в подробности.

Ранее в паблике «Вконтакте» «Типичный Чебаркуль» появилась запись о том, что власти города спилили елку на пересечении улиц Ленина и Крупской, чтобы установить ее на площади.

«Эмоций, конечно, много. Но елку уже обратно не приклеишь. Остается надеяться, что весной на месте этого, теперь всем известного, пенька посадят новые деревья», — говорится в посте.

В ноябре глава Якутска Сардана Авксентьева, которую в сети прозвали «мэром здорового человека», уволила начальника муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максима Артемьева. Она добавила, что поручила финансово-экономическому блоку усилить контроль закупок, чтобы выявлять и пресекать необоснованные траты.

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